買樓注意！大新銀行推「定息按揭試驗計劃」

值得留意的是，透過定息按揭試驗計劃申請的按揭貸款，必須於今年12月31日前提取。定息年期完結後，借款人可繼續選擇定息按揭利率或轉為以香港最優惠利率(P)減2.35厘之浮息續期，3年內提早還款將涉及罰息。

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