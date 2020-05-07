買樓注意！大新銀行推「定息按揭試驗計劃」
2020年05月07日 21:09
東網電視更多新聞短片
大新銀行(02356)宣布，由即日起，開始接受客戶申請參與「定息按揭試驗計劃」。該行銀行產品部總經理及主管鄧子健表示，措施除了為有意置業人士提供利率波動風險保障的選擇外，由於香港按揭證券公司已表示申請定息按揭試驗計劃的借款人毋須符合加息壓力測試，儘管現行50%的供款與入息比率上限仍然適用，這仍意味着以對等貸款額度而言，借款人的最低入息收入要求可相對降低，從另一角度看，借款人透過定息按揭試驗計劃可申請到較高的貸款總額。
值得留意的是，透過定息按揭試驗計劃申請的按揭貸款，必須於今年12月31日前提取。定息年期完結後，借款人可繼續選擇定息按揭利率或轉為以香港最優惠利率(P)減2.35厘之浮息續期，3年內提早還款將涉及罰息。
－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！