夜市UPDATES：納指年內轉升　港夜期失守23900點

美國首次申領失業救濟人數連跌5周，加上中美據報繼續貿易談判，美股早市上揚，道指報23,999點，升334點或1.41%；標指報2,891點，升42點或1.50%。

值得注意的是，經歷近月重挫後，科技股權重的納指為首個年內轉跌為升的美股3大指數，主要靠Facebook、亞馬遜、蘋果公司、Netflix和Alphabet等大型科技股的大幅上漲推動。納指目前報8,978點，升124點或1.41%。

財經媒體彭博報道，中美兩國最高貿易談判代表最早將於下周進行電話通話，以討論第一階段貿易協議進展，此前美國總統特朗普曾威脅稱，如果中方未能遵守協議條款，他將會「終止」協議。

港股期指夜市未見受外圍帶動，目前失守23,900關，報23,850點，低水131點。

美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數由前一周經修訂的384.6萬人，降至316.9萬人。幾乎可以肯定的是，即將在本周五發布的非農就業報告將更為「慘烈」，接受調查的經濟學家預計，美國4月將失去2,130萬個工作崗位，失業率將從上月的4.4%激增至16%。

而美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德周三表示，這非農就業報告可能將是美國史上慘，他料失業率可能比20%更高。

商品市場方面，據報沙特阿拉伯上調6月銷往亞洲多數地區及歐美地區的原油價格，並暗示需求逐步改善。國際油價上揚，紐約期油現報每桶26.05美元，升8.59%；布蘭特期油報每桶31.35美元，升5.48%。目前國際油價一周漲幅均超過30%，如果漲幅保持不變，將會是紐約史上最大的漲幅。

【21:30】美國準備重啟經濟加上油價續漲，美股開市早段靠穩，道指升289點，至23,954點；納指升132點，至8,987點；標指升37點，至2,886點。

手遊開發商Zynga首季虧損按年收窄19%至1.03億美元，或每股11美仙，收入增長52%至4.03億美元，反映各種限制措施下人們對娛樂需求強勁。Zynga股價早段跌3.58%至7.665美元。

健身單車需求亦大增，Peloton上季收入跳升66%，至5.24億美元，勝預期，但期內每股虧損20美仙，虧損幅度較市場預期大，股價早段漲16.49%至44.3美元。

召車App公司Lyft上季每股虧損1.09美元，虧損幅度較預期大，但收入升23%，勝預期，股價早段漲15.81%至30.25美元。

大摩投資管理全球平衡風險控制策略主管Andrew Harmstone認為，近期升市的部分原因是投資者怕錯失機會，但這不是個好信號，投資者對前景樂觀，但疫情對經濟的實際影響將於下一階段浮現，包括企業破產或降級。他續指，市場仍極端波動，投資者應維持投資組合風險於低水平，及維持防守性持倉。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200