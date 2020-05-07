去年10月警告今年必衰！債息曲線之父：經濟年底好轉

去年10月警告，債息曲線預示今年必定經濟衰退，一手創建債息曲線經濟預測模型、有「債息曲線指標之父」(father of the yield curve indicator)稱號的杜克大學教授Campbell Harvey最新表示，今輪經濟衰退將在2020年底結束。他的預期明顯較市場多數人士樂觀。

至於未來的復甦會是V形、U形，還是W形？他的答案是：「瘦U形。」他說：「今輪衰退正在加劇，但仍將是短暫的，到今年底經濟將處於復甦模式。在2008金融危機中，我們永遠無法確定何時結束？但這次原因很明確，這是一宗生物事件，解決方案也很明確，另一個生物事件。」

至於他為何相對樂觀，估計經濟呈現「瘦U形」反轉？因他堅信2021年首季全球將能接種新冠肺炎疫苗。此外，當然離不開其老本行，「債息曲線」指標呈正值。他說：「這是一個領先指標，表明我們正在走出衰退。」

回看去年10月初，當時金融市場一片樂觀，他則警告一定要留意美國債息「倒掛」帶來的信號，並採取預防行動，不要呆等到經濟衰退來臨。

在1986年，他首度提出當10年期美債孳息率與3個月期若出現「倒掛」，即3個月期孳息率高於10年期，就預示經濟衰退。事實上，自1950年到Harvey發表理論時，已有4次案例，之後再出現3次。

去年3月，10年期美債息與3個月期出現短暫「倒掛」，之後回升，及後於5月再「倒掛」，並一直維持至年底。Harvey於去年10月指出，只要上述「倒掛」維持3個月，就是可靠信號，預示經濟衰退即將到來，時間估計是未來6至18個月左右，經濟將下行。因此，企業可以根據這項指標來做出反應，例如延遲支出，直到「風暴」過去。

他又稱，這個模型不是唯一指標，但給了一個準確信號，如果明年美國陷入衰退，不會令人意外。

【何謂「倒掛」？】

一般來說，若銀行將錢借出去，時間愈短的貸款，即時鎖定資金的時間愈短，利率會較時間愈長的貸款為低。同樣道理，債券年期愈短，利率較年期愈長的也會較低。

換句話說，若以3個月期相對10年期的債息曲線為例，3個月期息率一般較10年期為低。一旦掉轉，即3個月期債息高於10年期，就是所謂的「倒掛」，亦是經濟衰退的凶兆。

「倒掛」現象意味投資者認為美國利率將見頂，並預期美國經濟轉差，將迫使美國聯儲局的貨幣政策，由全面緊縮的加息周期，轉變為減息周期，所以長期利率就會低於短期利率。

由於往績顯示，上述年期的債息曲線一旦出現「倒掛」，經濟往往會在未來1至2年內衰退，而且準確度高，例如1997年金融風暴、2000年科網泡沫、2008年金融海嘯等，故市場對「倒掛」再度出現十分關注。

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