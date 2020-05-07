神秘交易員押注　歐洲央行明年減息至負1厘

外國傳媒報道，歐洲央行上周放鬆貸款條件後，為遭受新冠疫情衝擊的經濟提供資金任務交給了銀行，但投資者可能開始押注該行做得還不夠。

市場消息透露，一位交易員在本周積累了超過10萬份利率期貨期權，押注歐洲央行會在明年初之前將基準利率下調至負1厘，而央行目前的基準存款利率為負0.5厘。

歐央行在4月30日的政策評估中，調整了長期貸款工具的利率，以鼓勵銀行借入更多資金，並促進放貸，實際上放鬆了融資條件。不過，如果間接措施效果未能支持今年可能萎縮多達12%的歐洲經濟，那麼直接減息或是後續舉措。

如果明年3月歐洲銀行同業拆息(Euribor)期貨從目前的100.44升至100.75以上，該期權才有行使價值。這將要求3個月Euribor利率從目前的負0.27厘水平下滑近0.5厘，即只有歐央行將存款利率降至負1厘才有可能。

從理論上講，該交易的潛在利潤是無限的，因歐央行可以無限制減息。如果明年3月Euribor期貨升至101，則其收益將至少達到6,000萬歐元(約5億港元)，相當於減息至約負1.25厘。投資者也可選擇在明年3月之前的任何時間平倉，如果押注市場進一步減息的概率上升，也可以獲利。

雖然貨幣市場仍僅預期到明年3月歐央行將減息0.1厘，但挪威央行周四(7日)將利率降至「零」的舉措，令投資者感到驚訝。

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