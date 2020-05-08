東方日報B1：港交所李小加突宣布不續約

外界關注李小加為甚麼距離約滿尚餘1年半就決定不續約，港交所主席史美倫在首季業績電話會議上指，他決定不續約時，該所尚未啟動續約的程序，惟派定心丸稱其不續約與該所去年收購倫敦證券交易所(LSE)失敗完全無關。

李小加本人則說，「正確的時間、正確的事情」很多是用感覺來決定，如去留這些重要時刻「我是憑着感覺走」。

他續說，理應做到合約列明的最後一天，除非找到「一個非常強的新CEO」，而董事會認為盡早交接最符合股東和公司的最大利益，自己才會提早離任。

他說，在港交所是其人生「最精彩、最激動、最自豪」的十年，形容港交所是一家有一群「追夢人」的「夢公司」。

李小加為港交所首位內地人行政總裁，市場憂慮離任將影響港交所日後與內地的合作。致富證券證券業務主管郭家安認為，李氏不續任消息短期內將不利港交所股價表現，惟長遠發展需視乎接班人選。香港證監會主席雷添良認為，互聯互通等大政策，不會因個別人事變動而有改變，並期待在李小加餘下任期與其保持緊密合作。

對於繼任人選，史美倫指，應該要是一個有遠見、精力和才智去帶領港交所的人，不論內部升遷或外部招聘，是香港人還是來自何方，最重要是人選的經驗及能否符合港交所的要求。

立法會金融服務界議員張華峰認為，熟悉中港兩地資本市場、與內地官員關係良好者方能勝任港交所下任舵手。

李小加不但熟悉本港資本市場運作，亦十分了解中國內地金融政策，任內值「80、90分」，他不續約是本港損失，但相信李小加「對香港有感情」，應不會「過檔」澳門，料會到發展空間大的內地。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，除非港交所接班人的未來方向有很大改變，否則李的離任不會對該所或新股市場發展造成太大影響。雖然內地股市逐步開放，但許多公司選擇在港上市，更多是因為香港是國際性平台，可吸引國際投資者，提升形象走向國際化。

況且中國推進上海及深圳資本市場發展多年，但由於與香港法規不同，以致投資者的信心有別，因此香港作為國際性金融中心，仍有其競爭力和獨特性。

另外，港交所公布，已再度委任史美倫為主席，任期約為2年，至2022年舉行的股東周年大會完結為止。

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