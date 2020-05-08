永利澳門盈轉虧　首季蝕12億元

於本年第1季，永利澳門多項業務指標都錄得倒退，經營收益總額按年收縮60.89%至4.89億美元；經調整物業EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)按年大幅收縮逾九成二至2,938.4萬美元。

公司位於澳門路氹的旗艦物業永利皇宮，報告期內經營收益為2.595億美元，按年減少64.3%；經調整物業EBITDA為1,020萬美元，減少95.4%。其貴賓轉碼數跌62%至47.92億美元，貴賓賭枱贏額更大跌71.7%至1.39億美元，而中場賭枱贏額則按年跌58.6%至1.3億美元。

該公司另一物業永利澳門，期內經營收益為2.295億美元，按年減少56.2%；經調整物業EBITDA為1,920萬美元，減少88.3%。其貴賓轉碼數和貴賓賭枱贏額分別下挫70.9%和58.5%，分別跌至29.64億和1.22億美元，而中場賭枱贏額則下跌55.4%至1.17億美元。

於本年3月底，該集團澳門相關債務為51.5億美元，永利澳門循環信貸的可供動用借款限額為7,420萬美元。

摩根大通發表報告指出，永利澳門每日營運成本達240萬至260萬美元，如計及利息開支成本更達300萬美元。以目前公司的流動性，估計可抵禦1.5年以上零收入。

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