【財經評論】內地消費需求減　穩樓市益形重要

剛過去的五一長假期，內地錄得逾億人次旅遊，相關收入逾四百七十億元人民幣，在全球疫情大流行的背景下，表現尚可，惟若與去年同期比較，兩者分別大跌逾四成及六成，再看最近公布的內地服務業數據，已連續三個月處收縮期。這在在說明疫情重創內部需求，服務業的弱勢更令人憂慮，疫後經濟重建着實極具挑戰！

一八年中美開打貿易戰，內地出口業大受打擊，除了向美國貨開徵關稅還擊，以及與美國進行貿易談判外，當局嘗試透過「製造轉服務、出口轉內需」，以推動服務業增長和刺激內部需求，來抵銷製造業放緩和出口不景氣的壓力。本來去年表現還不算太差，可今年初疫情肆虐全球，拖累經濟陷入大停頓，內外需求同時告急，互補的基礎亦告消失。

觀乎最新數據，四月份內地進口跌幅達一成四，除了反映貿易夥伴經濟停擺迫使出口大減外，亦一定程度折射出內需下跌。事實上，四月財新中國服務業採購經理指數（PMI）已連續三個月收縮，其中就業分類指數創下新低，反映民眾收入及消費信心動搖，佐證進口急挫並非偶然！要知道，服務業是內地經濟第一大產業，佔國內生產總值逾五成，涉及消費、訊息軟件、租賃商務、金融、教育及醫療等多個行業，而消費升級也支持着經濟增長。如今好景不常，要提振內部需求，除了要保持市場流動性充裕和降低企業營運成本外，還須透過增加基建投資和扶持包括新經濟等重點行業，以期能盡量穩定就業市場。畢竟居民收入不穩的話，何來金錢與閒情消費？

事實上，面對海外市場疫後經濟重建需時，中美貿易戰又再添變數，短期外部因素並沒有太大的改善空間，亦非當局所能控制。故穩經濟的重擔，得落在十四億人口的內部需求管理上。對此，除了籌劃一系列刺激經濟措施之外，一個穩定樓市的政策亦至關重要。

畢竟這些年內地經濟騰飛，致使土地價格飆升，財富效應是內部需求的重要支持。如今居民的主要財產就是房產，商戶生意不景氣，不少就是靠出租土地收入來維持生計；而房產抵押也是企業和個人套現應急抗逆的重要融資渠道；房企更是銀行業的最大債仔，變相綁架了整個金融體系穩定。內地樓市雖萬不能再瘋炒，但亦容不下崩盤，否則經濟內外皆失，衰退是無可避免，所謂「巧婦難為無米之炊」，只怕屆時十四億人口紅利會驟然成為重擔！

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