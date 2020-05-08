歐股收市做好　Cineworld急升逾一成

歐洲股市收市做好，英國富時100指數收報5,925點，升82點或1.4%；法國CAC指數收報4,501點，升68點或1.54%；德國DAX指數收報10,759點，升153點或1.44%。

英倫銀行(即英國央行)議息後，宣布將基準利率維持於0.1厘不變，符合市場預期。

此外，貨幣政策委員會(MPC)維持6,450億英鎊資產購買規模不變。但有兩名成員傾向擴大量化寬鬆，將資產購買的規模目標再增加1,000億英鎊。

個股方面，英國戲院經營商Cineworld行政總裁Mooky Greidinger預期6月底戲院很大機會重新開放。Cineworld股價急升13.9%，收報60.14便士。

德國電商Zalando和生物科技公司Morphosys分別收漲11.46%和10.46%，兩間公司均公布了好過市場預期的首季業績。

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