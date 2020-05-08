3名聯儲官員齊發聲：不預期美國經濟快速復甦

3名聯儲局官員於周四(7日)發表言論，他們都不預期美國經濟活動能夠快速復甦，縱使愈來愈多州份計劃放寬應對疫情的居家隔離措施。

三藩市聯儲銀行行長戴利(Mary Daly)表示，「跟我交談的人都不預期會有V形復甦，他們認為這將是漸進的復甦步伐，並且需要時間來建立對勞動市場和消費者的信心。」

另一邊廂，明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利(Neel Kashkari)亦對美國經濟復甦前景持謹慎看法，直言應當準備好一個更長時期、速度更緩慢的經濟復甦過程。

在重啟美國經濟方面，他認為需要一種定向的、按各行業區別對待的方式，還需要一種大規模的、大範圍的病毒篩檢行動。他又說，醫療專家普遍認為有效的疫苗或治療方法需時恐1至2年時間；並稱如果實施群體免疫策略，恐怕會造成不必要的死亡。

里士滿聯儲銀行行長巴爾金(Thomas Barkin)則指，未來可能出現緩慢的經濟復甦，美國政府宜對失業人口提供更多支援。

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