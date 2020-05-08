美就業惹經濟前景擔憂　紐約期金收市急漲2%

美國就業數據一定程度加劇了投資者對組織前景的憂慮，避險情緒升溫，刺激國際金價周四(7日)做好，紐約期金收報每安士1,725.8美元，升37.3美元或2.2%。美匯指數報99.85，跌0.24%。

U.S. Global Investors交易主管Michael Matousek表示，相信美國失業率很高，這促使更多投資者尋求安全資產。

美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數由前一周經修訂的384.6萬人，降至316.9萬人，多過市場預期的300萬人，令疫情影響浮現以來，申領救濟總數突破3,300萬人。而前周止持續申領人數升至2,264.7萬人，亦高過市場預期的1,980萬人。

美國周五(8日)公布的4月非農業職位料勁減2,125萬個，失業率料由前一個月的4.4%抽升至16%。

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，是次就業數據將是歷來最差之一，預料封鎖措施期間的失業率可能升至20%或以上，年底前回落至單位數，指出決策者下半年需要應對疫情帶來的風險，亦需要逐步重啟經濟。

達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭預期，第2季經濟以年率計或勁縮25%至30%，失業率可能於20%見頂，年底前回落至8%至10%，當局勢維持非常寬鬆的貨幣政策一段長時間。

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