紐約期油蒸發逾一成升幅　收市急挫近2%

國際油價周四(7日)由升轉跌，紐約期油蒸發早段逾一成的升幅，收報每桶23.55美元，跌0.44美元或1.83%。布蘭特期油收報每桶29.46美元，跌0.26美元或0.87%。

截至本周，紐約期油仍累升約19%，主要由於多項利好因素，包括美國公司減產；沙特提高其官方石油銷售價格；以及汽油需求有望隨着全球經濟重新開放而改善等因素。

Again Capital分析師John Kilduff表示，美國汽油需求有回升迹象，加上美國生產商在數周內減產每日超過100萬桶，均利好油價表現。

他續說，未來油價仍將充滿波動性，但至少人們開始意識到，最糟糕的時刻已經過去了。

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