美股收市：道指升211點　納指年內轉升

美國首次申領失業救濟人數連跌5周，加上中美據報繼續貿易談判，美股周四(7日)上揚。道指收報23,875點，升211點或0.89%；標指收報2,881點，升32點或1.15%。

值得注意的是，經歷近月重挫後，科技股權重的納指收報8,979點，升125點或1.41%，連升4日，並且為首個年內轉跌為升的美股3大指數，主要由於於大型科技股大幅上漲推動，包括Facebook、亞馬遜、蘋果公司、Netflix和Alphabet等。

財經媒體彭博報道，中美兩國最高貿易談判代表最早將於下周進行電話通話，以討論第一階段貿易協議進展，此前美國總統特朗普曾威脅稱，如果中方未能遵守協議條款，他將會「終止」協議。

美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數由前一周經修訂的384.6萬人，降至316.9萬人。幾乎可以肯定的是，即將在本周五發布的非農就業報告將更為「慘烈」，接受調查的經濟學家預計，美國4月將失去2,130萬個工作崗位，失業率將從上月的4.4%激增至16%。

而美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德周三表示，這非農就業報告可能將是美國史上慘，他料失業率可能比20%更高。

對於後市，大摩投資管理全球平衡風險控制策略主管Andrew Harmstone認為，近期升市的部分原因是投資者怕錯失機會，但這不是個好信號，投資者對前景樂觀，但疫情對經濟的實際影響將於下一階段浮現，包括企業破產或降級。

他續指，市場仍極端波動，投資者應維持投資組合風險於低水平，及維持防守性持倉。

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