Uber上季虧損逾29億美元　惟股價盤後急升6%

叫車平台Uber公布，今年首季，收入按年增14%至35.4億美元，市場預期為35.5億美元；虧損29.4億美元，主要由於包括同業滴滴和Grab在內的亞洲合作夥伴業務因新冠肺炎疫情而作出減值損失21億美元，去年同時虧損10.1億美元。

期內每股虧損1.7美元，市場預期為虧損84美仙。

行政總裁Dara Khosrowshahi表示，旗下叫車業務遭受肺炎疫情所打擊，但公司已經採取迅速措施應對，以強化資產負債表，同時集中額外資源於外賣平台Uber Eats的發展，並準備好隨時迎來復甦。

Khosrowshahi在電話會議上指，4月份旗下叫車業務大跌80%，但指在最近的3個星期，叫車業務每周都錄得增長。他又提到Uber Eats在今年首季總預訂量急增52%至47億美元。

Uber股價在盤後交易時段先跌後回升，現報32.9美元，升6.39%。

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