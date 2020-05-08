恒生保險：受惠數碼投資　網上投保「疫市」上揚

新冠肺炎疫情窒礙傳統保險銷售，恒生保險行政總裁林禧彥表示，該公司今年首季新做保費按年錄倒退，由於內地客佔比較少，加上季內網上銷售大增，認為跌幅相對同業輕微，現階段則難預測全年業務表現，冀每年的新做業務價值可增長一至兩成。

首季為香港疫情爆發高峰期，市民對面談較避忌，林禧彥形容，整體保險業於季內均十分「難捱」，然而集團銷售受惠持續投資數碼服務，疫情持續下市民較依賴網上服務，他透露首四個月經網上銷售的保費佔比達一成，相較去年僅5%明顯上漲。

為吸引更多年輕人投保，該公司於四月底將旗下短期儲蓄保險的每月供款門檻，由1,000元降至600元，並提供3.2%的每年保證回報，息口冠絕市場。林氏指，相關產品於低息環境下備受追捧，首四個月銷售保費按年急飆一倍。

林氏認為，目前疫情發展仍存在不確定性，該行透過線上及線下方式力谷表現，預告第三季及第四季，將分別推出可供線上投保的合資格延期年金及自願醫保產品，並冀縮短投保時間至10分鐘。另希望於年內推出危疾及壽險的網上索償服務。

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