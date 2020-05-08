【名家筆陣】許照中：滙豐事件與中概股危機…

滙控雖然在英國注册，但是除了它的股份在本港股市作第一上市掛牌之外，其每年逾八至九成盈利也是來自香港，如果以「取諸於民，用諸於民」的治理原則來說，實在是沒有理由因為英國政府基於疫症蔓延，憂慮對英國當地的銀行金融系統構成壓力，而順應英國政府取消派息的要求，犠牲了不少是在香港股東的利益。

但是，既然滙控選擇了在英國註册，其面對來自英國監管當局的壓力也是不難理解，因此，為了避免造成兩面不討好的尷尬困局，同時考慮其盈利絕大部分來自香港，滙控應否把註冊地遷回香港再次受到關注成為熱門討論話題，更有意見表示，倘若滙控不考慮把註冊地遷回香港，本港便應該考慮另外設立一家完全是屬於香港人的銀行。

關於另設屬於香港人的銀行這議題，我認為只是一時之氣的說話，最直接的做法還是滙控必須切切實實的考慮是否應該盡快把它的註冊所遷回香港。既然要賺香港人的錢，又享有了本地的發鈔權利，站在一家企業立場而言，自然也要對社會負有責任，何況它是一家上市企業，對股東也負有道義的責任。

我必須強調，滙控與上面所说的那些在美國上市的內地地企業是處於兩個完全不同的境況，因此不能夠相提並論，但是各自遠離本土，選擇處身外地，受外方監管，遇上國際上出現政治與經濟利益的問題，便往往身不由己，甚至會被借題發揮，成為針對的對象。結果卻是一樣，這次美國應對新冠肺炎病毒不力，致釀成該國大爆發，確診與死亡人數均為全球之冠，美國政客為掩飾己過，冀圖轉移視線，把責任推卸到中國身上。內地企業處身其規管的「刀口」之下，便往往有機會成為「待宰的羔羊」，任人宰割。

早前在美國納斯達克上市的內企瑞幸咖啡被揭發有人在內部造假，這原本是個別企業本身的問題，但是已經有美國的證監會高層官員跑出來放話，質疑在美國上市的中概股的可靠性，大有「一竹蒿打翻全船人」之勢，這其實已經是響起了的一個警號。

(本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構)

六福金融主席兼行政總裁 許照中

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