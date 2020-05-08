【市前重點睇】納指連升4日　油價倒跌

●美匯指數跌至99.88，離岸人民幣(CNH)高見7.0889，港匯見7.751，美元兌日圓處106.32，歐元高企1.0836，英鎊處1.2375。金價觸及至1,722美元。布油跌至29.46美元，紐油低企23.7美元。道指期貨上升。

-Uber首季虧損29.4億美元。

●美國聯儲局最新數據顯示，於5月6日，該局資產負債表規模增至6.77萬億美元，繼續創歷史新高，一周前為約6.7萬億美元。

●明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利對美國經濟復甦前景持謹慎看法，直言應當準備好一個更長時期、速度更緩慢的經濟復甦過程。

●里士滿聯儲銀行行長巴爾金則指，未來可能出現緩慢的經濟復甦，美國政府宜對失業人口提供更多支援。

●美國3月消費信貸下降120.44億美元，年化率計下跌3.4%，預期增加150億美元，前值增加223.31億美元，為自2011年8月以來首次錄得跌幅。

●【飯碗不保】美國上周新申領失業救濟人數仍達316萬，遜預期。

●美國10年期國債孳息率跌6.21點子，報0.6409厘。

●港股ADR指數收報23,924點，跌55點。

●即月恒生指數夜期收報23,824點，跌24點，低水157點，成交16,264張。

●紐約期油周四(7日)蒸發早段逾一成的升幅，收報每桶23.55美元，跌0.44美元或1.83%。布蘭特期油收報每桶29.46美元，跌0.26美元或0.87%。

-據財經媒體彭博獲悉的價格清單，沙特阿美上調針對亞洲市場的大多數等級原油的價格，表明需求狀況正在日益出現改善。

●紐約期金收報每安士1,725.8美元，升37.3美元或2.2%。

●【全球救市】

-捷克減息0.25厘，料今年經濟勁縮8%。

-挪威央行減息至「零」，經濟料縮5.2%。

-英倫銀行維持利率不變，暗示下月或擴大寬鬆。

●中國人民銀行落實取消合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)額度管理，實施本外幣一體化管理，允許自主選擇匯入幣種和時機。

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