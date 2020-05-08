【股民熱話】中美貿易戰3大發展將左右港股表現

美國總統特朗普表示，將會在一至兩周後匯報中國有否履行中美首階段貿易協議。事實上，在首階段協議簽署後，全球爆發新冠肺炎疫情，市場需求大受打擊，或會影響首階段貿易協議的執行情況，雙方對此是有商有量地解決，抑或要對方無論如何要嚴格執行承諾，正是市場的關注點。

●首階段執行或受疫情影響

根據首階段協議，中國承諾在未來兩年增購總值2,000億美元(1.56萬億港元)美國商品及服務，可是中國首季跌6.8%，創有紀錄以來首現負增長，即使未有如數履行採購量，似乎也情有可原。只是以目前中美的關係，會否成為新矛盾的起點，甚至為第二階段談判條件加辣埋下伏線，此為中美貿易戰短期發展的重點之一。

●美關稅豁免限期諮詢結果

其二是，美國貿易代表辦公室於4月30日發表公告，是否延長豁免對華貨徵收關稅一年展開公眾諮詢，至6月1日結束。事緣美國去年7月豁免第六批關稅排除清單，包括362項商品，涉及非航空器燃氣輪機零件、潛水器、離心泵等，美國原定是要對這些排除清單商品加徵5%關稅的，而該豁免將於今年7月9日到期。若是次未獲延長豁免，意味美國將會對該批362項商品加徵25%關稅，料必引起中國反彈，屆時全球股海又必再起波瀾。

●大選前特朗普出「中國牌」

此外，受到疫情的打擊，目前美國的經濟情況十分糟糕，若美國此時再挑起貿易紛爭，定必令全球經濟攬炒，加上如今距離美國總統大選的日子僅半年，到底特朗普如何盤算這張「中國牌」，如果反枱狂加中國關稅，進一步減少雙方商貿往來，只會加深美國經濟衰退壓力。特朗普政府會否冒這個險，將是未來半年國際形勢的焦點所在。

講到尾，未來兩季，香港與美國都有選舉活動，而兩者又會有着微妙的關係，相信此前社會和國際都不會寧靜，港股表現亦會備受左右。故奉勸股民入市炒經濟復甦，宜嚴限注碼，見好即收，更特別要提防風險，宜避出口股及航運股，而中國科技企業亦有機會再成美國打擊的對象，切忌掉以輕心，免得短線投機變長線投資。

東網財經專欄作者 帥哥

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200