中國金茂4月簽約銷售額按年升近49%
2020年05月08日 08:01
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中國金茂(00817)公布，2020年4月集團取得簽約銷售額約190.5億元人民幣(下同)，按年升近49%；簽約銷售建築面積約102.05萬平方米，按年升33%。
至於截至2020年4月30日止4個月累計取得簽約銷售額約451.04億元(其中包含(如有)長沙梅溪湖國際新城項目、南京青龍山國際生態新城項目、寧波生命科學城及嘉善•上海之窗智慧科學城項目)，以及累計簽約銷售建築面積約258.71萬平方米。
此外，於2020年4月30日集團已錄得已認購(未簽約)物業銷售額共計108.44億元。
2019年4月份，集團取得簽約銷售金額人民幣127.92.28百萬元，簽約銷售建築面積約767,239.1平方米。截至2019年4月30日止4個月，集團累計取得簽約銷售金額共計人民幣41,120.61百萬元
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