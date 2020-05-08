【專家點評】古勝：美團點評有勢再衝頂…

尋日港股再次失守24,000點，雖然收喺10天及20天線之下，不過成交額縮至865億元，暫時沽壓唔大。短線似乎唔使太擔心，正如尋日所講，港股若未能突破50天線，或先下試23,500點。不過，本月中旬就要開始小心，5月20日台海或現危機，隨之就是國內兩會召開，地緣政治是港股無可抗力的風險，大家最緊要保本，只宜小注博大市繼續升。

再睇走勢，美團近日突破100元水平的橫行位之後，升勢似乎有加快迹象，目前技術走勢未見轉弱，進取者可於107元買入，短線試穿1月14日的歷史高位116元，向下跌穿99元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200