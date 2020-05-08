【專家點評】古勝：美團點評有勢再衝頂…
2020年05月08日 08:30
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尋日港股再次失守24,000點，雖然收喺10天及20天線之下，不過成交額縮至865億元，暫時沽壓唔大。短線似乎唔使太擔心，正如尋日所講，港股若未能突破50天線，或先下試23,500點。不過，本月中旬就要開始小心，5月20日台海或現危機，隨之就是國內兩會召開，地緣政治是港股無可抗力的風險，大家最緊要保本，只宜小注博大市繼續升。
個股方面，近日強勢的美團點評(03690)，應唔應該繼續追？大家不如聽吓大行摩根士丹利意見。大摩報告預期，美團首季業績因疫情而受壓，料錄經調整營運虧損3億元人民幣。隨疫情逐步減輕，第二季收入會改善至237億元人民幣，按年增4%，經調整營運利潤為4億元人民幣。維持「增持」評級，目標價睇120港元。以美團尋日收市價107.7元計，上望空間11%。
再睇走勢，美團近日突破100元水平的橫行位之後，升勢似乎有加快迹象，目前技術走勢未見轉弱，進取者可於107元買入，短線試穿1月14日的歷史高位116元，向下跌穿99元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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