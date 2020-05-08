【專家點評】麥嘉嘉：消費回升　餐飲股吼位買

美國經濟數據令人擔憂，美國人力資源服務機構ADP公布，美國四月私人企業職位減少2023.6萬個，為紀錄以來最差，市場預期下降2,055萬個。之前一個月減幅由僅2.7萬個修訂為14.9萬個。二○○九年金融危機最差紀錄為減少83萬個。單計僅四月份一個月的失業總數，便是大蕭條的兩倍多。新型冠狀病毒疫情持續，美國新增確診人數始終居高不下，維持每日約3萬，市場憂慮過早解封或導致新冠肺炎疫情反彈，不利大市表現。

歐盟亦發表對各個經濟體2020年經濟預測，全球全年GDP將萎縮3.5%，歐元區、美國及英國經濟增速分別為-7%、-6.5%及-8.3%，而意大利、西班牙和希臘預料萎縮超過9%。風險因素令股市難以維持升勢，形成好淡爭持局面。

相對而言，本港GDP已連續3個季度出現按年收縮，經濟陷於深度衰退，企業營商環境愈見困難。IHS Markit公布四月份香港採購經理指數(PMI)，由3月份的34.9稍微回升至36.9，數值仍比2008年金融海嘯期間為差，顯示私人企業營商情緒持續低迷，除了裁員之外，部分更要休業。

政府統計處公布，今年第1季食肆總收益價值的臨時估計為217億元，按年跌31.2%，是有紀錄以來最大跌幅。政府發言人表示，受疫情威脅，期內需實施旅遊限制及保持社交距離等措施，嚴重影響食肆的業務。雖然最近的情況較早前有相對改善迹象，但在經濟衰退下，餐飲業的經營環境短期內仍困難。料本地快餐等餐飲股表現仍較為遜色。

個股方面，頤海國際去年收入42.82億元人民幣，按年增加59.7%；純利按年升38.8%至7.19億元，表現勝預期。頤海供貨火鍋湯底外，近年亦積極開拓中式複合調料及自熱食物等新業務，兩項業務在一九年中期業績分別佔總收入20.6%及12.1%。

新業務有助頤海減低對海底撈的依賴，來自海底撈的收入佔比由2018年的43.9%，降至2019年的38.8%，整體收入增長41.1%。來自第三方經銷商收入佔比由2018年的47.1%，升至2019年的53.8%。自熱小火鍋，卻因為疫情而銷量大增，有望繼續支持其業績表現。投資者可以待股價回調整固吸納，於58至60元建倉。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)

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