中國經濟：分析料月內有望迎來「雙降」

內地傳媒報道，市場預期中國未來降息仍將繼續，最快的兌現窗口是5月人民銀行重啟公開市場逆回購操作，或開展中期借貸便利(MLF)操作的時候。5月定向降準也可能繼續實施，這意味着「雙降」或於月內再次上演。

分析指出，自2019年第4季市場利率下穿政策利率之後，市場利率持續低於政策利率逐漸成為常態，此後政策利率多次下調，事實上處於追趕市場利率的狀態，市場利率走勢對政策取向的敏感性和指向性得到驗證。而在政策利率持續下調過程中，市場利率中樞不斷下降，甚至與政策利率的利差繼續擴大，顯示當前市場各方對後續政策利率繼續下調的預期依然強烈。

市場利率持續大幅度低於政策利率並非正常現象，容易擾亂定價、造成扭曲。目前市場利率處於歷史較低水平，尤其是短期利率幾乎處在最低位置，繼續下行空間應該不大。近幾個月，人行雖持續釋放流動性，但已明顯減少短期流動性投放，也表明繼續引導短期利率下行可能不再是重點。

然而，在當前形勢下，市場利率出現大幅反彈的可能性仍然很低，未來更可能維持低位運行。市場利率與政策利率之間過大的利差，可能主要通過政策利率逐步向市場利率靠攏進行修復。

目前市場上1年期國債到期孳息率約為1.2厘，1年期MLF利率則為2.95厘，相差懸殊。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200