全球經貿戰：中國狂掃美國豬肉　創逾半年最大訂單

根據美國農業部周四(7日)發布的數據顯示，上周中國訂購了40,200噸美國豬肉，是去年10月以來的最大訂單。同時，美國部分零售商已開始對肉類實施限購，豬肉和牛肉的價格都急劇上漲。

屠宰場關閉，導致上周美國肉類產量下降逾30%。同時，隨着中國經濟在抗疫封鎖結束後開始重啟，當地進口商在增加對美國所有農產品的購買，以履行貿易承諾。

除大量的豬肉訂單外，出口商還向中國出售棉花、大豆、高粱和少量牛肉。

外電引述消息指出，中美兩國最高貿易談判代表最早將於下周進行電話通話以討論第一階段貿易協議進展，此前美國總統特朗普曾威脅指，如果中方未能遵守協議條款，他將會「終止」協議。

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