港股向好 小米飆逾7% 港交所受壓

港股早段曾漲233點，恒生指數高見24,214點，惟受制50天線(24,255點)阻力，暫升幅收窄至不足200點。國企指數漲近百點，主板成交330億港元。

大型科網股繼續有追捧，騰訊升1.8%；阿里巴巴及美團點評升2%；小米集團飆7.2%。

幾隻重磅藍籌撐市，滙豐控股升1.6%；建設銀行升1%；工商銀行升0.6%；中國移動升0.4%；友邦保險升0.3%。

李小加離任繼續困擾香港交易所，股價一度倒跌1.3%，低見243元，暫跌約0.5%。

憧憬兩會有扶持汽車業政策，相關股份偷步炒上。吉利汽車飆2.4%，是表現最佳藍籌。廣汽集團升3.8%；華晨中國及東風集團漲2%；長城汽車升1.1%。另外，美東汽車及廣匯寶信飆逾4%及5%。

為港府生產可重用口罩的晶苑國際連日做好，股價飆5.8%，高見2.38元。

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，美股近日雖則做好，但較為窄幅上落，因市場觀望稍後公布的非農數據，屆時要留意市場如何解讀，對美股及美元的影響。港股方面，預計恒指暫時在23,800至24,300點上落，要待下周才有明確方向，建議買入業務較好的優質股。

【09:20】騰訊及滙豐漲逾1% 美團挑戰110關

憧憬美國失業率見頂，並可能最快下周與中國就貿易協議進展通話，道指期貨升逾200點。港股跟隨外圍向上，恒生指數高開212點或0.89%，報24,193點；國企指數升73點或0.76%，報9,838點。

納指連升4日，收復今年跌幅，利好科網股。騰訊升1.3%報412.6港元；阿里巴巴升1%報192.5元；美團點評挑戰110元，開市升1.9%報109.8元。

其他重磅股跟隨大市向上，友邦保險升1.6%；滙豐控股升1.1%；中國移動升1.2%；工商銀行及建設銀行升1.2%及0.6%。香港交易所反彈0.8%。

手機設備股持續做好，瑞聲科技升2%；舜宇光學升1.7%；丘鈦科技升2.3%；中興通訊升1.7%。

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