人行合共300億人民幣央行票據下周四在港投標

中國人民銀行宣布，人行3個月期和1年期人民幣央行票據將於下周四(14日)進行投標，並於5月18日交收。

總值200億元人民幣的3個月期央行票據和100億元人民幣的1年期央行票據可供合資格的債務工具中央結算系統(CMU)成員以利率為標的，通過中央結算系統債券投標平台進行競價投標。每一系列央行票據將以面值發行。

3個月期人民幣央行票據於或最接近今年8月17日的利息支付日到期。1年期人民幣央行票據於或最接近2021年5月18日的利息支付日到期。每一系列央行票據利率為該系列央行票據投標確定的單一年息發行利率(即該系列投標中獲接納的最高中標利率)。3個月期央行票據利息於8月17日派息，1年期央行票據於2020年11月18日及2021年5月18日各派息1次，分別適用經修訂的下一個營業日慣例。

每項投標均須以50元人民幣或其整數倍數為單位，利率報價變動幅度為萬分之一(0.01%)，保留小數點後兩個位。

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