魚缸通：散戶沽小米食胡 部署騰訊淡倉
2020年05月08日 10:03
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致富私人投資部資深副總裁唐煒鵬
恒生指數周五早段曾升逾200點，高位見24,214點。
致富私人投資部資深副總裁唐煒鵬表示，部分散戶近日小注買了恒指熊證看淡大市，周五早間見看錯方向，沽貨止蝕。
而近期部分晶片股和手機設備股回升，但散戶不敢高追中芯國際(00981)，而是買入小米集團(01810)及瑞聲科技(02018)等。當中，他們早前在小米處10.2、10.3港元水平開始買入，周五早間開始沽出止賺。小米周五早間急升超過7%，高見11.1元以上。
至於下周三公布業績的騰訊控股(00700)，他指散戶「得個睇字」，不敢再追。相反，個別散戶預期騰訊績後會下跌，已部署看淡的騰訊認沽證，但暫時要捱一捱價。騰訊周五早段升超過2%，升穿416元。
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