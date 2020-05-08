港股格局：姚浩然料下周才有明確方向

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，美股近日雖則做好，但較為窄幅上落，因市場觀望稍後公布的非農數據，屆時要留意市場如何解讀，對美股及美元的影響。港股方面，預計暫時在23,800至24,300點上落，要待下周才有明確方向，建議買入業務較好的優質股。

中汽協4月汽車銷量預計回復按年增0.9%，按月增39.8%，他認為憧憬兩會有刺激政策推出，汽車股近日表現不俗，不過他更看好汽車代理股走勢，因海外品牌較受歡迎。

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