港股格局：姚浩然料下周才有明確方向
2020年05月08日 10:07
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時富資產管理董事總經理姚浩然表示，美股近日雖則做好，但較為窄幅上落，因市場觀望稍後公布的非農數據，屆時要留意市場如何解讀，對美股及美元的影響。港股方面，預計暫時在23,800至24,300點上落，要待下周才有明確方向，建議買入業務較好的優質股。
「宅經濟」概念股近日深受市場追捧，他認為疫情過後優勢仍存在，「ATM」中又以騰訊(00700)短期走勢較好，因遊戲業務將復甦，以及網絡廣告收入未必太差，若股價突破420元有望展開新升浪。至於阿里巴巴(09988)，長線雖可看好，但關注軟銀沽貨情況。
中汽協4月汽車銷量預計回復按年增0.9%，按月增39.8%，他認為憧憬兩會有刺激政策推出，汽車股近日表現不俗，不過他更看好汽車代理股走勢，因海外品牌較受歡迎。
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