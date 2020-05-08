澳洲央行：料澳洲產出將嚴重萎縮　經濟復甦時間高度不確定

澳洲央行貨幣政策聲明顯示，預計2020年該國國內生產總值(GDP)收縮6%，料2021年GDP增長6%。

此外，央行預計上半年澳洲的產出將嚴重萎縮。在就業和居民消費價格指數(CPI)取得進展之前不會上調現金利率。預計2020年6月通縮1%。將維持該國的低融資成本，並為家庭以及企業提供信貸。

央行估計未來幾個月，經濟復甦的速度和時間具有高度不確定性，勞動力市場復甦速度存在不確定性。預計2021年6月CPI為2.75%，2021年12月為1.25%，2022年6月為1.5%。

基本情景下，央行料經濟活動和就業在2020年下半年復甦，GDP、失業率和CPI的預測都是基本預測。另對2020年平均通脹預測下調至1.5%。

家庭消費方面，央行預計將收縮15%，接下來幾年才會復甦。樂觀的預計是未來幾年失業率達到5%，如果復甦較慢，估計失業率維持在高位附近直到2021年。至於今年上半年，預期總工作時間可能會減少約20%。

央行指出，迄今為止，一盤籃子貨幣政策措施的效果與預期大體一致；企業和家庭的借貸利率已經下降到歷史最低水平。目前而言，市場波動情況已經改善，買債和公開操作規模也因此降低。不過央行揚言，如有需要，準備好再次擴大買債規模。

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