新冠肺炎：巴菲特也遭殃！年度慈善午餐拍賣活動要押後

「股神」巴菲特也敵不過新冠肺炎。受疫情影響，每年一度的巴菲特慈善午餐拍賣活動亦要延遲舉行。

慈善機構格萊德基金會(Glide Foundation)發聲明公布，巴菲特慈善午餐拍賣活動將會推遲至今年較後時間舉行。格萊德首席執行官Karen Hanrahan稱：「在這場公共衛生危機中，目前的優先事項是繼續支持最脆弱的公民」。

該慈善活動一般在5或6月舉行，有幸的中標者可最多帶同7名朋友與巴菲特一起聚餐，而過去20年間，活動已成功籌集近3,500萬美元(約2.73億港元)。

講起這場慈善飯局，不可不提去年以破紀錄457萬美元中標的內地波場幣(TRON)創辦人孫宇晨，但其後孫宇晨以健康理由，取消原定7月的午宴，正當市場普遍預期飯局可能要被取消之際，到今年1月23日孫宇晨最終可與巴菲特在美國奧馬哈共進晚餐，同場還有4名賓客，包括萊特幣(Litecoin)創辦人李啟威及火幣網財務總監李書沸，歷時超過3小時。

巴菲特的助理形容晚宴是一次「有趣和令人愉快的交流」，而孫宇晨更向巴菲特送贈了一些禮物，包括存放一個比特幣(Bitcoin)的三星手機，以及與巴菲特89歲生日有關的波場幣。

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