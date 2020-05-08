【大行觀點】法國外貿銀行：企業暫減派息恐成常態

法國外貿銀行發表報告指出，亞洲經濟體為應對疫情發出限制措施，企業利潤隨之下滑，只能調整收入預期並發布盈利預警。鑑於經濟增長前景黯淡，減少派發股息似乎無可避免。

儘管該行預計亞洲將迎來比1997至1998年更大的衰退，但企業盈利和股息下降幅度會因市場、行業和公司具體情況而異。報告分析亞洲各經濟體的派息潛力，並將當前的情況與2008至2009年全球金融危機時期比較，得出亞洲企業股息預期以供參考。

首先，部分亞洲經濟體的股息率較佳，例如澳洲、香港、馬來西亞、新加坡和台灣。但僅看股息率顯然不夠，疫情對某些經濟體和行業的影響更劇烈，相關企業的營收受到的衝擊也會更大。

該行續指，股息毫無疑問與盈利相關，這也解釋了全球金融危機期間股息率急劇下降的原因。為了更好地了解2008年的情況，該行計算了派息相對於利潤下降比率，其中澳洲最具韌性，其次是菲律賓、馬來西亞和日本。另一方面，新加坡、越南和印度股息率的下降幅度大於利潤。從行業角度看，金融業最具韌性，其次是公用事業和材料。

儘管與全球金融危機期間有相似之處，但十年間的變化仍然很大。該行表示，此次疫情帶來的衝擊更劇烈和尖銳，2009年亞洲經濟增長仍為正數，但2020年將降至-1.9%。這意味企業利潤會下降更多，進而為股息率帶來更大壓力。

然而，部分經濟體增長仍然為正數，或受疫情影響相對較小及受惠於大規模財政和貨幣政策刺激，因此股息率韌性較強，例如中國內地、台灣和南韓。相較2009年，此次由於疫情範圍廣泛以及監管更加嚴格，將有更多行業面臨壓力，例如能源和金融。雖然全球正在放鬆活動限制措施，但短暫減少派息恐成常態。

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