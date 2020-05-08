中國經濟：內地資金缺口加大　市場憧憬人行月內減息

面對新冠肺炎疫情對全球經濟的衝擊，各國央行皆積極推出量化寬鬆(QE)政策以緩解經濟的困局，其中中國亦加大對經濟的刺激政策，如早前人民銀行在1、3月宣布實施全面及定向降準。

根據彭博數據顯示，單單參考地方政府債、國債與政策性金融債發行、中期借貸便利(MLF)到期，以及繳稅等因素，5月中國銀行市場將面臨接近1.8萬億元人民幣(下同)的流動性缺口考驗。

分析師指，受疫情衝擊，為維持利率低位持穩、刺激經濟，中國人行有必要進一步注入資金。

彭博引述澳新銀行經濟學家邢兆鵬稱，「人行肯定是要放錢，要麼是降準，要麼是擴量做MLF」。他認為，人行若想令銀行給實體經濟降低貸款利率，就需更大力度的支持負債端成本下降。

中信證券分析報告指出，5月是貨幣及財政的政策大月，貨幣將為財政護航，預期本月降準及降存款基準利率機會大。

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