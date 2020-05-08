駿隆：4月強積金錄正回報　今年人均仍蝕14829元

駿隆集團公布4月份強積金回報表現。截至4月30日，駿隆強積金綜合指數上升5.5%，每人平均賺10,934港元。不過，今年初以來回報跌6.8%，人均蝕14,829元。

4月份，駿隆強積金綜合指數上升5.5%。三大主要指數全線回升，股票基金指數升7.8%漲幅最大；混合資產基金指數升6.3%，固定收益基金指數升0.5%。上述三個指數今年以來回報分別下跌10.2%、跌8.3%及升0.6%。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，近期全球疫情出現惡化減慢情況，投資者憧憬持續量化寬鬆，股市將持續大幅波動，短期將持續反彈。投資者亦要留意由美國總統大選所引致中美關係加速惡化及企業盈利受疫情影響之壞消息，高風險投資者長線可考慮分段吸納受疫情影響較低地區類別資產；低風險投資者則可考慮防守性較高類別資產。

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