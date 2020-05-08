港元拆息︰1個月回升至0.84厘
2020年05月08日 11:20
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至0.26厘，呈兩連升；1星期回落至0.52厘；與樓按相關的1個月回升至0.84厘，結束連跌10日的局面；3個月續跌至1.31厘。
8/5/2020
隔夜 0.26833厘
1星期 0.52964厘
2星期 0.56196厘
1個月 0.84381厘
2個月 1.21714厘
3個月 1.31006厘
6個月 1.60821厘
12個月 1.72732厘
7/5/2020
隔夜 0.25375厘
1星期 0.58214厘
2星期 0.62500厘
1個月 0.83393厘
2個月 1.25107厘
3個月 1.34339厘
6個月 1.66089厘
12個月 1.80411厘
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