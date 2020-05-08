港元拆息︰1個月回升至0.84厘

2020年05月08日 11:20
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至0.26厘，呈兩連升；1星期回落至0.52厘；與樓按相關的1個月回升至0.84厘，結束連跌10日的局面；3個月續跌至1.31厘。
    8/5/2020
    隔夜 0.26833厘
    1星期 0.52964厘
    2星期 0.56196厘
    1個月 0.84381厘
    2個月 1.21714厘
    3個月 1.31006厘
    6個月 1.60821厘
    12個月 1.72732厘
    7/5/2020
    隔夜 0.25375厘
    1星期 0.58214厘
    2星期 0.62500厘
    1個月 0.83393厘
    2個月 1.25107厘
    3個月 1.34339厘
    6個月 1.66089厘
    12個月 1.80411厘
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