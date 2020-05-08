【瑞通推介】騰訊短線上試420元　輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國首次申領失業救濟人數連續5周減少。道指隔晚收報23,875點，升211點或0.8%。

恒指周四(7日)連失10天線、20天線和24,000點關，收報23,980點，跌156點或0.6%，兩連升告終。周五(8日)早段最多回升逾200點，高位升穿24,200點，其後升勢略放緩。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾2,900萬港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾7,300萬元，反映投資者續反手博短期大市反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

騰訊控股周四同樣被北水摒棄，錄淨流出5.51億元。股份周四以全日最低位407.2元收市，下跌0.6%，失10天線。該股將於下周三公布今年首季業績，券商預期集團手遊業務依然強勁，但媒體廣告、商業支付等業務勢受疫情影響，預測騰訊首季非通用會計準則純利按年減少4.9%至增長32.2%。該股周五早段升約2%，升穿416元，收復10天線，短線觀察能否上破早前雙頂阻力420元。輪證資金流方面，超過2,100萬元在周四淨流入其好倉，淡倉同日則有70萬元淨流出。

阿里巴巴近日跑輸大型科企，周四再度回軟，盤中曾跌逾2%至189.5元，收市跌幅收窄至1.6%，報190.5元。周五早段反彈約1%，重返194元以上，留意能否突破下移中的50天線(約193.1元)阻力。周四有逾1,900萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有342萬元淨流出。

李小加於明年10月約滿後不再續任香港交易所行政總裁，另港交所受投資虧損影響，首季純利按年倒退13.2%至22.62億元，遜市場預期，股價周四在績後最多挫逾4%至243元，其後跌幅收窄，收市仍跌2.7%，報246.4元，為當日表現最差藍籌。港交所是周四北水淨流出最多的股份，錄淨流出6.52億元。不過，近日市傳部分中概股相繼申請在港第二上市，投資者對股份後市表現仍有憧憬。該股周五早段先升後回，高位重上248元及10天線附近，其後下試245元。輪證資金流方面，周四有967萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有88萬元淨流出。

據報中央力爭在今月底再發1萬億元人民幣專項債，配合兩會將於月底召開，市場憧憬將有更多利好政策出台，海螺水泥周四靠穩收市，微升0.8%報58.8元，但59元和10天線得而復失。股份周五早段好淡爭持，重上59元，留意短線可否突破60元心理關口阻力。周四其好倉錄12萬元淨流入。

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