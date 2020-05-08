香港電訊：承諾維持派息率　5G用戶料續增

被問到公司的5G業務情況，董事總經理許漢卿表示，公司的5G服務已於4月1日如期推出，目前覆蓋中上環、灣仔、銅鑼灣、油尖旺等主要核心區域，惟她沒有透露目前使用者人數，只表示服務僅推出一個月，但相信隨着5G手機生態鏈成熟，使用人數會增加。

另外，有股東關心經濟不景對公司舖租的影響。許表示，過去幾個月市面人流確實減少，對門市服務影響很大，公司一向嚴格控制成本，故一定會跟業主商討，希望一同渡過挑戰。

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