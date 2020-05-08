H＆H國際首季收入按年增13%

期內，來自中國的收入受國內嬰幼兒營養及護理用品以及成人營養及護理用品業務的雙位數增長支持，實現按年增長19.4%，目前中國市場佔集團總收入的81.6%，去年同期則為77.2%。該增長有賴中國消費者對高端營養及護理用品的需求持續強勁，加上公司於新冠肺炎疫情初期採取預防性措施，令公司得以維持正常營運並克服短暫業務干擾。

集團嬰幼兒營養及護理用品及成人營養及護理用品兩個分部的全球供應鏈目前正常運行，但新增的封城措施及市場波動可能會對公司營運帶來更大壓力。由於產品及渠道組合變動以及製造商面臨匯率波動及物流成本增加帶來的潛在成本壓力，公司的毛利率會受到影響。然而，公司正建立充足安全庫存以確保業務持續進行，並正密切監察整體供應情況以充分提升營運效率。

於中國，儘管前景未明，集團仍將繼續努力實現可持續增長。新產品開發計劃及擴展渠道仍為公司2020年增長策略的兩大支柱。隨着嬰幼兒配方羊奶粉系列成功推出，公司將繼續進一步於中國市場挖掘增長動力，並善用最新獲批的嬰幼兒配方奶粉系列、Dodie紙尿褲系列及Good Goût嬰幼兒及兒童食品系列接觸更多有特定需求的消費者。

除中國外，整個上半年的旅行限制遏止澳新及其他市場的代購活動，使公司於該等市場的銷售受壓，並干擾銷售渠道，繼而成為其中一個對利潤造成負面影響的因素。此外，澳元潛在疲軟將對澳新市場EBITDA(收入及除息、稅、折舊及攤銷前盈利)貢獻在合併到集團人民幣計價的財務報表時有所減少。

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