金山雲周五於美國納斯達克上市　定價17美元

根據金山雲發售，金山雲將於行使任何超額配股權前發行及出售3,000萬股ADS，佔金山雲經發售擴大已發行股本之約13.9%。每股ADS相當於15股金山雲股份。

根據由金山雲向包銷商授出之超額配股權，金山雲發售的包銷商擁有購股權可購買最多額外450萬股ADS，僅為補足銷售ADS之超額配發。包銷商可於不遲於金山雲招股章程終稿日期後30日內之任何時間悉數或部分行使該超額配股權。

假設超額配股權獲悉數行使，根據金山雲發售將予出售之ADS總數將佔金山雲經發售擴大已發行股本之約15.6%。

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