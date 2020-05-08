金山雲周五於美國納斯達克上市 定價17美元
2020年05月08日 12:08
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金山軟件(03888)分拆旗下金山雲(美股：KC)在美國上市，已於紐約時間周四(5月7日)確定美國預託證券(ADS)之定價為17美元，其將於紐約時間周五(5月8日)開始在納斯達克買賣。
根據金山雲發售，金山雲將於行使任何超額配股權前發行及出售3,000萬股ADS，佔金山雲經發售擴大已發行股本之約13.9%。每股ADS相當於15股金山雲股份。
根據由金山雲向包銷商授出之超額配股權，金山雲發售的包銷商擁有購股權可購買最多額外450萬股ADS，僅為補足銷售ADS之超額配發。包銷商可於不遲於金山雲招股章程終稿日期後30日內之任何時間悉數或部分行使該超額配股權。
假設超額配股權獲悉數行使，根據金山雲發售將予出售之ADS總數將佔金山雲經發售擴大已發行股本之約15.6%。
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