金輝集團發盈警　旗下航運業務首季料轉虧

上述之預期綜合虧損淨額主要由於受到新型冠狀病毒全球大流行病爆發影響，營商情緒偏低，導致來自運費及船租之營業收入減少及船隊使用率下降；於今年疫情大流行病觸發不利全球金融市場之拋售期間，按公平價值列帳及在損益表處理之財務資產之重大未變現公平價值虧損1,000萬美元；及船務相關開支上升，尤其燃油相關開支為500萬美元，由於燃油價格暴跌以及由於自置船舶於船舶之期租租船合約之間前往接載貨物使燃油消耗增加。

該公司為投資控股公司，其附屬公司之主要業務為船舶租賃及擁有船舶。集團透

過Jinhui Shipping經營全球航運業務，Jinhui Shipping為公司擁有約55.69%權益之附屬公司，其股份於挪威奧斯陸證券交易所上市。

Jinhui Shipping之業績佔集團業績比重甚高，至目前為止，集團於2020年之財務表現受到極端市場狀況之影響。

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