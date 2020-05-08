宏利擬發行20億加元債券
2020年05月08日 12:29
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(Getty Images圖片)
宏利金融(00945)公布，擬發行本金金額為10億加元、利率2.237厘於2030年5月12日到期之定息/浮息後償債券(2030年債券)，以及本金金額為10億加元、利率2.818厘於2035年5月13日到期之定息/浮息後償債券(2035年債券)。
「2030年債券」直至2025年5月12日的固定利率為2.237厘，其後為3個月加元拆息加1.49厘，並將於203年5月12日到期。「2035年債券」直至2030年5月13日的固定利率為2.818厘，其後為3個月加元拆息加1.82厘。於2035年5月13日到期。
集團擬將是次發行之收入淨額用作一般企業營運用途，包括未來的再融資需求。
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