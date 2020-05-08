QFII額度撤限　麥嘉嘉料利好內地股債市場

內地取消境外機構投資者額度限制。申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉表示，這個開放措施是很多境外投資機構期待已久，有利它們增加中國股票和債券的配置規模，畢竟中國現時是從疫情復甦過來較快和理想的國家之一，環球資金正覬覦中國市場的投資機會。

她續指，中國債券息率普遍較高，以10年期國債為例，美債息約0.64厘，但中國國債息約2.6厘，中美其他投資級別和非投資級別的企業債，息差同樣足以吸引投資者，令很多資金想配置人民幣債券。措施對A股亦有幫助，可吸引中長期外資資金加速流入並作資產配置，對內地股價和債價都是正面信號。

不過，人民幣的兌換仍受管制，故預期外資流入中國股債市場的速度不會爆發性。另外，現時內地股市以個人投資者佔比較大，隨着上述限制取消，機構投資者在A股市場的份額佔比將逐步加大，影響亦會愈益明顯，但相信A股的波動性仍在可控制的範圍內。

中國人民銀行、國家外匯管理局發布，有關境外機構投資者於境內證券期貨投資資金管理規定，明確並簡化境外機構投資者境相關資管要求，包括落實取消合格境外機構投資者(QFII)及人民幣合格境外機構投資者(RQFII)在境內證券投資額度管理要求，對合格投資者跨境資金匯出入及兌換實行登記管理等。

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