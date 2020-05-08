山水盈首推細單位　開放戶入場費488萬元

新盤市況熱鬧。路勁地產旗下元朗錦田北山水盈周五(8日)推出全新價單，首度推出兩房連儲物室及開放式單位，全數分布項目第10座，實用面積分別501及300方呎。

全新第3號價單包括35伙，扣除買家可享最高折扣14%，折實後售價由488萬至749.8萬港元，折實呎價由13,733至16,663元。

事實上，該盤僅提供小量細單位，包括22伙兩房連儲物室及22伙開放式單位，佔項目單位總數僅約13%。

樓盤自去年底開售至今，一直主力推售三房一套連工作間及洗手間大單位，實用面積916至997方呎，累售70伙，套現逾9.4億元。除分層單位外，亦售出不同戶型的洋房，以及連花園或連天台特色單位，其中面積最大的洋房1號，成交金額超過1.15億元。

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