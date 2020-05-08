【高盛推介】美團創3個月高位 留意輪證
2020年05月08日 13:02
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周四(7日)跌約0.3%。周五(8日)早段則跟隨大市反彈並重回過去數月高位，高見110.3元。
有券商料美團今年首季業績受新冠病毒疫情影響，但食物派送的訂單額較高，及1月初的勢頭穩固，料期內經調整營運達162億元人民幣，按年跌15%，但仍高於市場預期5%。該行給予美團「增持」評級，目標價120元。
觀察輪證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去5個交易日共錄得約720萬元資金流入。而認購證於周四亦獲資金轉向部署，錄得約370萬元資金流入。另一方面，近日亦見資金傾向部署牛證，當中周二(5日)至周四皆錄得資金流入，合共約580萬元。
投資者如看好，牛證方面可留意新上市，屬貼牛的美團牛證(67360)，收回價99.08元，行使價96.08元，換股比率100，槓桿比率7.8倍。
投資者如計劃部署認購證，中年期的選擇可留意價外幅度約8%，年期約5個月的美團購證(23545)，行使價118.1元，2020年9月25日到期，實際槓桿6.4倍。
短期的高槓桿選擇則可留意價外幅度約13%的美團購證(22732)，行使價123.98元，2020年6月16日到期，實際槓桿12.5倍。
另一方面，近期市場關注行使價在88.8元附近、9月份到期的認沽證。投資者如看淡，可留意當中槓桿最突出的美團沽證(22775)，行使價88.83元，2020年9月25日到期，實際槓桿5.9倍。
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