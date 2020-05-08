【高盛推介】美團創3個月高位　留意輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周四(7日)跌約0.3%。周五(8日)早段則跟隨大市反彈並重回過去數月高位，高見110.3元。

有券商料美團今年首季業績受新冠病毒疫情影響，但食物派送的訂單額較高，及1月初的勢頭穩固，料期內經調整營運達162億元人民幣，按年跌15%，但仍高於市場預期5%。該行給予美團「增持」評級，目標價120元。

觀察輪證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去5個交易日共錄得約720萬元資金流入。而認購證於周四亦獲資金轉向部署，錄得約370萬元資金流入。另一方面，近日亦見資金傾向部署牛證，當中周二(5日)至周四皆錄得資金流入，合共約580萬元。

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