【專家樓評】汪敦敬：樓市回復暢旺　點解買得過？

本人以招標方式買入名鑄，市場的回響很大。而樓市的成交也回復暢旺，但要提醒消費者買樓不要跟風，亦不要人云亦云，其實每個人的投資風險、機會結構都不同。樓市仍有一些板塊是下跌中的，筆者相信較多的板塊在樓價出現急升之後亦會有所回調。

所謂不要人云亦云，即是說不要羊群心態看好或看淡，其實機會是屬於有準備而且樂觀的人。筆者在不同的專欄文章也分享過多次，我認為樓市可以在4月至6月這段時間找到谷底後作出反彈，最重要的是在量化貨幣之下，香港的資金是愈來愈多，借錢的利息愈來愈便宜，現時市場的蕭條也不是因為經濟泡沫爆破而來的。

筆者重申有些人是得天獨厚，在現時買樓是不需要看市或者太多的顧慮，第一類是租住私樓而有需要買樓的人士，第二類是一換一由細單位換大單位的業主。

近期住宅市場的而且確是大部分板塊起動，筆者認為未來升值最大就是目前600萬至800萬元的板塊，要物色有關樓盤的人士要快些了。既然筆者說根據「龍市理論」，樓市升完之後會跌，但跌了下來的谷底仍然會浪比浪高！

筆者認為現時上升之後的樓價，尤其是800萬以下住宅，我有信心目前的價格大部分都會低過下一次谷底，換言之升完之後再跌下來，仍然會較現時的價格為高！各位應該好好掌握現時的平息、業主相對上容易議價的情況，筆者特別要提醒中期的供應量，無論一手、二手是有機會少過現時的，希望各位要好好珍惜市場上的危與機！

祥益地產總裁 汪敦敬

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