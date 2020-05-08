【專家樓評】張聖典：旺角住宅地低價沽　樓價有壓力？

最近批出的一幅位處旺角的住宅用地以遠低於市場預期的每方呎樓面地價約3,500元成交，成交呎價引來坊間不少關於政府是否因應市況調整賣地底價，甚至樓市即將大幅回調的猜測，筆者在此希望簡單分析一下。

上述地盤位於新填地街及上海街，面積約2,700方呎，最低三層可用作商業用途，其餘樓層則須用作私人住宅發展。翻查賣地章程，地皮是由兩個面積分別約1,200及1,500方呎的細小地盤組成。

根據本港建築物條例規定，若建築物高度超過17米或6層則需配有升降機。以上述一類只有一千多呎的地盤面積為例，其可建樓面在扣除升降機及樓梯等公用部分後，剩餘可作出售的面積其實難以超過四成，從而影響落成建築物的價值。故此，這類「蚊型地盤」一般在土地市場上的吸引力都相對較低。

一般而言，政府可透過拆卸過舊樓宇等方法來整合相鄰的地皮，甚至當整個區域適合重建時透過市區重建局一併處理發展，來避免出現地盤過小以及浪費土地發展潛力的情況。

基於上述分析，遠低於市場預期的成交呎價相信是反映了地皮本身較低的發展潛力。而對於樓市大幅回調的猜測，筆者一直亦認為樓市價格並非可從地價上直接反映。

普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理) 張聖典

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