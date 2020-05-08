新盤動向：OMA by the Sea示範單位參觀反應踴躍

發展商配合限制人群聚集措施，嚴格執行人潮管制措施，每組最多只限6人，每組之間維持1.5米距離，而售樓處特別提供大量獨立房間，讓不同客戶分開查詢及辦理入票等手續。

該盤張價單推出108伙，間隔開放式至兩房，實用面積333至471方呎，扣除最高13.5%折扣之後，折實平均呎價12,548港元，入場呎價由約9,983元起。而開放式戶入場費由388.1萬元起，呎價11,655元。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200