傳滙豐入稟尋求司法管理新加坡油企ZenRock

滙控於5月4日向新加坡高等法院入稟，尋求司法管理ZenRock，即透過第三方經營公司，為債務重組的一種形式。根據有關法庭文件，滙控指出，已經對ZenRock管理層及其償還債務的能力失去信心，相關欠款近4,900萬美元(約3.8億港元)。

滙控表示，有理由相信ZenRock於申請該行貸款時，提供了虛假或欺詐性交易文件。另外，滙控亦相信ZenRock或已錯誤地轉移了本應直接支付予滙控的資金，或於該行無法觸及的範圍將資金消散。有關文件顯示，ZenRock的對機構貸款者的總債務約1.65億美元(約12.8億港元)。

對於報道，滙控回應指事件已進入司法程序，不作評論。ZenRock亦未有回應。

為回應市場對其財務狀況的猜測，ZenRock上月曾發表聲明指，該公司沒有進行法定重組或受破產保護。

ZenRock於2014年創立，去年交易超過1,500萬噸石油及相關產品。其業務範圍包括交易、風險管理、及市場研究，並於新加坡、上海、舟山和日內瓦設有辦公室。其2018年的收入為61.5億美元。

滙控收市報39.55港元，升1.8%。

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