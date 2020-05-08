【fb直播】中美有對話 港股重拾升軌？
2020年05月08日 15:51
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中美貿戰憂慮突然紓緩，中美高層通電話，雙方同意加強經濟合作，帶動港股周五(8日)做好，重上24,000關，最多升283點，突破50天線(24,256點)，不過升勢之後稍微回順，港股有冇條件重拾升浪？下周金融市場要留意啲乜？
新經濟股繼續搶眼，美團點評(03690)股價升穿110元、走勢愈戰愈勇，可以上望幾多？騰訊控股(00700)下周公布業績，趁績前炒轉得唔得？阿里巴巴(09988)不明朗因素消除未？另外小米(01810)亦重上11元，創1個月新高，股價上望空間有幾多？
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