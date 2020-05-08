【fb直播】中美有對話 港股重拾升軌？

中美貿戰憂慮突然紓緩，中美高層通電話，雙方同意加強經濟合作，帶動港股周五(8日)做好，重上24,000關，最多升283點，突破50天線(24,256點)，不過升勢之後稍微回順，港股有冇條件重拾升浪？下周金融市場要留意啲乜？

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