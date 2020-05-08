二手樓價指數回吐0.5%　惟代理料將止跌回升

中原城市領先指數CCL報175點，按周跌0.51%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報177.63點，按周跌0.6%。 CCL(中小型單位)報175.65點，按周跌0.56%。CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周後回軟。近8周計，三大整體指數齊升及齊跌，同樣各錄得4周，顯示樓價等待向上突破。

CCL(大型單位)報171.63點，按周跌0.27%。豪宅樓價連續10周於172點窄幅徘徊，等待向上。

分區方面，新界東CCL_Mass報189.64點，按周升0.07%，連續7周高企189點水平，等待上衝。新界西CCL_Mass錄161.66點，按周跌1.43%，連升3周後正常回軟。九龍CCL_Mass報173.32點，按周跌0.35%，連續4周於174點上下反覆，等待上升。港島CCL_Mass報180.54點，按周跌0.62%，近5周走勢反覆，等待轉勢向上。近8周計，四區指數，三升一跌出現3次，而三跌一升同樣出現3次，顯示樓價持續橫行，等待上升動力。

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