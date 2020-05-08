【市後重點睇】道期升二百點 紐油漲近半成
2020年05月08日 16:13
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美匯指數報99.79，離岸人民幣(CNH)企7.0936，港匯見7.7509，美元兌日圓處106.37，歐元回落至1.0825，英鎊處1.2386。金價1,718美元上落。布油升3.22%至30.41美元，紐油升4.97%至24.72美元。道指期貨上升211點。
●市後關注點
-20:30 美國4月非農業職位變幅、4月失業率、3月批發庫存終值
●恒生指數全日收報24,230點，升249點或1.04%。主板成交968億港元。大型科網股表現標青，騰訊全日漲2.7%報418.2元，為全日高位。小米集團近兩個月首次重上11元，收報11.2元，飆8.11%。https://bit.ly/2SJ5LVa
●A股快報：滬綜指收升0.8%，本周累漲1.2%。https://bit.ly/2WyeeeO
●亞洲股市：日股收漲504點，韓澳股齊升。
●二手樓價指數回吐0.5%，惟代理料將止跌回升。
●商務旅行暫停，高盛料原油需求每減300萬桶。
●定價吸引！Apple首季印度智能手機出貨大增71%。
●滙豐下周一起更多服務網點恢復正常營業。
-恒生銀行所有服務網點，下周一恢復營業。
-集友銀行全線恢復正常營業時間。
●IIF：新興市場或已過最差時期，投資者回歸高風險資產。
●駿隆：4月強積金錄正回報，今年人均仍蝕14829元。
●中國經濟：內地資金缺口加大，市場憧憬人行月內減息。
●【大行觀點】法國外貿銀行：企業暫減派息恐成常態。
●【全球攬炒】IMF指全球經濟正惡化，危機不會很快消失。
●啟德商業地截標：至少收4份標書，長實、信置參與。
●新冠肺炎：巴菲特也遭殃！年度慈善午餐拍賣活動要押後。
●澳洲央行：料澳洲產出將嚴重萎縮，經濟復甦時間高度不確定。
●全球經貿戰：中國狂掃美國豬肉，創逾半年最大訂單。
●比特幣升破1萬美元大關，著名大鱷：買來避險！
●美國政府狂舉債，新債王警告：將走向致命負利率。
●商務旅行暫停，高盛料原油需求每日減300萬桶。
●台積電4月營收960億新台幣，按年增近三成。
●山水盈首推細單位，開放戶入場費488萬元。
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