【市後重點睇】道期升二百點　紐油漲近半成

美匯指數報99.79，離岸人民幣(CNH)企7.0936，港匯見7.7509，美元兌日圓處106.37，歐元回落至1.0825，英鎊處1.2386。金價1,718美元上落。布油升3.22%至30.41美元，紐油升4.97%至24.72美元。道指期貨上升211點。

●市後關注點

-20:30 美國4月非農業職位變幅、4月失業率、3月批發庫存終值

●亞洲股市：日股收漲504點，韓澳股齊升。

●二手樓價指數回吐0.5%，惟代理料將止跌回升。

●商務旅行暫停，高盛料原油需求每減300萬桶。

●定價吸引！Apple首季印度智能手機出貨大增71%。

●滙豐下周一起更多服務網點恢復正常營業。

-恒生銀行所有服務網點，下周一恢復營業。

-集友銀行全線恢復正常營業時間。

●IIF：新興市場或已過最差時期，投資者回歸高風險資產。

●駿隆：4月強積金錄正回報，今年人均仍蝕14829元。

●中國經濟：內地資金缺口加大，市場憧憬人行月內減息。

●【大行觀點】法國外貿銀行：企業暫減派息恐成常態。

●【全球攬炒】IMF指全球經濟正惡化，危機不會很快消失。

●啟德商業地截標：至少收4份標書，長實、信置參與。

●新冠肺炎：巴菲特也遭殃！年度慈善午餐拍賣活動要押後。

●澳洲央行：料澳洲產出將嚴重萎縮，經濟復甦時間高度不確定。

●全球經貿戰：中國狂掃美國豬肉，創逾半年最大訂單。

●比特幣升破1萬美元大關，著名大鱷：買來避險！

●美國政府狂舉債，新債王警告：將走向致命負利率。

●商務旅行暫停，高盛料原油需求每日減300萬桶。

●台積電4月營收960億新台幣，按年增近三成。

●山水盈首推細單位，開放戶入場費488萬元。

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