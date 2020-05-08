騰訊旗下WeChat被揭監控海外用戶　或遭下架審查

外國媒體引述加拿大多倫多大學網絡研究機構公民實驗室(Citizen Lab)表示，WeChat未向境外用戶透露有關情況，其軟件或會遭到Google和iPhone下架審查。

研究報告顯示，發現使用非中國電話號碼註冊的帳號，會受到WeChat公司監控，境外用戶發送的文件和圖像給其他用戶時，就會觸發審查機制，但暫未知文字訊息是否也被監控。Citizen Lab指出，雖然境外用戶未似中國用戶受同樣審查，但WeChat會分析圖片和文件是否涉禁忌內容，否則將被列入公司內部黑名單，以便對中國用戶進行審查。

Citizen Lab主任表示，WeChat在Google或蘋果公司上架，供國際用戶下載，卻未向國際用戶透露上述情況，可能面臨法律訴訟及各國政府監管問題，另可能違反相關服務條款，Google和蘋果公司可能要對微信是否應下架進行審查。報告亦指出，沒有證據表明微信對國際用戶的監控行為是政府指使。

WeChat在全球擁有超過10億用戶，在內地是最受歡迎的即時通訊軟件，並且在日常生活中根深柢固，使人們可以做任何事情，包括付款到叫車。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200