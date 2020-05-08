【全球攬炒】旅遊業70年來最嚴峻　今年遊客料縮八成

新冠肺炎疫情衝擊，各地實施旅遊限制，聯合國世界旅遊組織(UNWTO)指出，全球旅遊業陷入70年來最嚴重的危機，預期2020年國際遊客人數可能下降60至80%。

UNWTO數據顯示，今年首季旅遊人數下降22%，單是3月遊客量已下跌58%，其中以亞洲和歐洲的降幅最大。該組織曾在年初預測，到2020年國際旅遊業將增長3至4%，但隨後在3月底下調其預測為下降20至30%。

報告指出，旅遊業的下跌幅度將取決於旅遊限制的持續時間，在最好情況下，旅遊限制將自7月初開始放寬，國際遊客量可能僅跌58%，若到12月初才取消邊界和旅行限制，國際旅客量下降幅度將達到78%。

在這情況下，國際旅行減少將導致旅遊業出口收入減少9,100億美元，至1.2萬億美元，並造成1億至1.2億個旅遊職位消失。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200